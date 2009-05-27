Работа для человека с бесплатным трафиком

Требуется скачать некоторые раздачи с торрент трекера, собрать в архив и залить на хостинг. Возможно постоянное сотрудничество. Интересуют предложения, где цена за работу не будет включать плату за входящий/исходящий трафик. Сразу говорю, что многогиговых фильмов не будет, будут более умеренные размеры до 200-300 Мб. Предпочтение людям из России. Планируемая цена - $0.1 за одну раздачу. Торг.