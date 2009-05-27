Собрать базу русскоязычных чит-кодов к играм

Нужна русскоязычная база чит-кодов к играм.

Со своей стороны представляем базу игр – порядка 1000.

Ищем человека, который знает, где искать информацию, разбирается в теме и умеет действоовать оперативно.

Порядок работы: Вы получаете список игр, находите работающие русскоязычные чит-коды (или точно обосновываете, что к этой игре их нет, высылаете результат в виде – на каждую игру создана папка,в которой лежат читы.

От вас – цены и сроки.