Создаются домены(Joomla, Joostina, WP). Нужна подбирать сайтам дизайны, ставить их на сайт, очищать от лишних ссылок. Для одного проекта сейчас нужно добавлять контента, возможно не уникального. Возможно где-то прийдется легкии модификации дизайна делать, но мелочи. ...
Собрать базу патчей к играм
Нужен человек в хорошим интернет- каналом, разбирающийся в игровой тематике (знающий, где искать информацию).
Необходимо собрать и выкачать патчи примерно к 1000 игр ( база будет предоставлена)
Порядок работы: Вы получаете базу, находите патчи к каждой игре, архивируете – название архива должно быть версией патча. Архивы патчей должны быть разложены по папкам, соответствующим названию игр.
От вас – цены и сроки
Предпочтения – адекватным, знающим людям, умеющим выполнять задачу быстро и без лишних разговоров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуются серьёзные и ответственные люди, для длительного сотрудничества. Качественный рерайт, за умеренную оплату. Тематика юридическая и околоюридическая. От Вас ожидается быстрая работа, выполненная на профессиональном уровне, в максимально сжатые сроки. Указывайте цены.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется заняться наполнением 8-ми форумов. Тематики ниже. Часть из них вам, возможно, не знакомы, поэтому допускается использование других форумов для того что бы переписывать полученную информацию своими словами. главное - уникальные посты, НИКАКОГО ...Закрыт16 лет назад
Нужны статьи по агро темам, можно с журналов или интернета - но качественный рерайт. За подробностями стучитесь в аську. Я инвиз, стучитесь - я отвечу...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $1000
Набираются участники для наполнения интернет-магазина товарами. Работа включает в себя подборку нормальных описаний к товарам + хорошие картинки и вставка их на сайт. Размер картинки не более 500Кб Работы много, ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Необходимо наполнить каталог лечебно-косметологических средств для лечения кожи головы и волос (трихология), специализация - медицинский информационный справочник. Разделы: Уход за волосами (шампуни, бользамы, кондиционеры) Лечение ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Наполнить доску объявлений - копи паст http://kupislona.kz/ Информацию по наполнению предоставляйте Указывайте ценыЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно добавить 1000-1500 картинок вместе с описанием на сайт.Наполнять сайт через удобную админку. Весь контент я предоставляю. Срок-сутки. Оплата по факту. За Вами цена.Закрыт16 лет назад
На постоянную основу нужны люди, которые будут искать блоги по нужной тематике пишите за сколько возьметесь оплата из расчета за 10 блоговНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Наполнение форума, сообщения от 50 символов e-mail: [email protected]Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад