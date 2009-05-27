Собрать базу патчей к играм

Нужен человек в хорошим интернет- каналом, разбирающийся в игровой тематике (знающий, где искать информацию).

Необходимо собрать и выкачать патчи примерно к 1000 игр ( база будет предоставлена)

Порядок работы: Вы получаете базу, находите патчи к каждой игре, архивируете – название архива должно быть версией патча. Архивы патчей должны быть разложены по папкам, соответствующим названию игр.

От вас – цены и сроки

Предпочтения – адекватным, знающим людям, умеющим выполнять задачу быстро и без лишних разговоров.