Наполнение форумов

Здравствуйте!

Требуется заняться наполнением 8-ми форумов. Тематики ниже. Часть из них вам, возможно, не знакомы, поэтому допускается использование других форумов для того что бы переписывать полученную информацию своими словами. главное - уникальные посты, НИКАКОГО КОПИРОВАНИЯ ОТКУДА БЫ ТО НИ БЫЛО!

Тематики форумов:

Фотошоп

Туризм

Мобильные телефоны

Автомобили

Компьютерные сети

Отдых в Египте

Интернет

Портал города

Нужно взять сразу все 8 форумов. В день требуется постить около 3 сообщений. Все обдуманные, только по теме.

Работа 2-4 недели, ежедневно.

Оплата 10 центов за пост. 15 за создание новой темы.

Пишите в личку. Спасибо.