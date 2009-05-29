Ручное добавление объявлений

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Завершен21 заявка414 просмотров

Нужно разместить объявления о продаже 1го автомобиля, 2х экскаваторов, 1го погрузчика и 1 вагона-бытовки на специализированных сайтах и досках объявлений (чем больше тем лучше). Работу надо проделать вручную. Оплата по факту - после получения ссылок на уже созданные и работающие объявления.

16 лет назад
ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web-k
Олег 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Работа с Олегом прошла быстро и без лишних проблем. Задача выполнена качественно и в срок.
Очень хороший человек.Оплатил все вовремя.Никаких задержек.Работать с такими людьми приятно!

Заявки фрилансеров

web-k
Олег 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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