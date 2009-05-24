1) на наш сайт нужно добавлять объявления от риелторских агентств 2) создавать отдельного юзера под каждое агентство и копировать к нам на сайт 10 актуальных объявлений с фотографиями и ценой. В ...
Требуется адресная база Киева и Украины
Требуется адресная база Украины: Область, областные центры, район, районные центры, населенные пункты.
Для крупных городов: Улицы, дома.
А также адресная база инфраструктуры Киева и других крупных городов. (Больницы, школы, почта, ЖЭК и т.д.)
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