1) на наш сайт нужно добавлять объявления от риелторских агентств 2) создавать отдельного юзера под каждое агентство и копировать к нам на сайт 10 актуальных объявлений с фотографиями и ценой. В ...
Наполнение группы в контакте по тематике сериалы
Требуется наполнить группу в контакте,разместить множество материалов по данной теме,создание тем,размещение картинок,создание нормального аватара для группы,работа разовая,но подойти к ней нужно обьемно
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