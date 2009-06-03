Наполнение группы в контакте по тематике сериалы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок272 просмотра

Требуется наполнить группу в контакте,разместить множество материалов по данной теме,создание тем,размещение картинок,создание нормального аватара для группы,работа разовая,но подойти к ней нужно обьемно

16 лет назад
tops
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Anna_na
Анна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Исполнитель хорошо справился с заданием
Было очень приятно работать. Четкое задание, оплата по факту. Очень хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Anna_na
Анна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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