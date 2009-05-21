Уникальное предложение для контент-менеджеров

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт41 заявка1123 просмотра

ЦЕНА ВОПРОСА: 900$+

Для работы над очень интересным, инновационным WEB-проектом по автомобильной тематике требуется человек, безумно влюбленный в машины и все, что с ними связано.

Суть работы — первоначальное наполнение сайта ссылками по различным (фиксированным) автомобильным тематикам.

Работа может вестись вами в одном из 2х направлений:

1. Вы выбираете город из списка предложенного ниже и добавляете ссылки которые так или иначе касаются этого города. Необходимо будет добавить 80-100 КАЧЕСТВЕННЫХ ссылок. Больше — лучше.

2. Вы не привязываетесь к городу и добавляете ссылки на любые тематики.

Это могут быть ссылки на сайты, новости, статьи, видео и картинки. К добавляемой ссылке нужно будет добавить краткое описание, которое в некоторых случаях система будет сама получать автоматически (из meta-description страницы).

За КАЖДУЮ ДОБАВЛЕННУЮ И ПРОШЕДШУЮ МОДЕРАЦИЮ ССЫЛКУ 0,3 WMZ.

Т.к. упор делается на качество, интересность проекта и как следствие большую аудиторию, то добавляемые ссылки проходят модерацию.

Есть небольшая по размеру, но емкая документация, в которой четко объяснено, как и что делать. В системе все просто и интуитивно понятно.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы на позиции контент-менеджера.

Список городов: Ижевск, Ульяновск, Ярославль, Владивосток, Иркутск, Набережные Челны, Смоленск, Курск, Тула, Белгород, Саратов, Омск, Казань, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Рязань.

Оплата производится после 100 добавленных ссылок, за каждую ссылку прошедшую модерацию.

16 лет назад
Seveneight
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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