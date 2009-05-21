Уникальное предложение для контент-менеджеров

ЦЕНА ВОПРОСА: 900$+

Для работы над очень интересным, инновационным WEB-проектом по автомобильной тематике требуется человек, безумно влюбленный в машины и все, что с ними связано.

Суть работы — первоначальное наполнение сайта ссылками по различным (фиксированным) автомобильным тематикам.

Работа может вестись вами в одном из 2х направлений:

1. Вы выбираете город из списка предложенного ниже и добавляете ссылки которые так или иначе касаются этого города. Необходимо будет добавить 80-100 КАЧЕСТВЕННЫХ ссылок. Больше — лучше.

2. Вы не привязываетесь к городу и добавляете ссылки на любые тематики.

Это могут быть ссылки на сайты, новости, статьи, видео и картинки. К добавляемой ссылке нужно будет добавить краткое описание, которое в некоторых случаях система будет сама получать автоматически (из meta-description страницы).

За КАЖДУЮ ДОБАВЛЕННУЮ И ПРОШЕДШУЮ МОДЕРАЦИЮ ССЫЛКУ 0,3 WMZ.

Т.к. упор делается на качество, интересность проекта и как следствие большую аудиторию, то добавляемые ссылки проходят модерацию.

Есть небольшая по размеру, но емкая документация, в которой четко объяснено, как и что делать. В системе все просто и интуитивно понятно.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы на позиции контент-менеджера.

Список городов: Ижевск, Ульяновск, Ярославль, Владивосток, Иркутск, Набережные Челны, Смоленск, Курск, Тула, Белгород, Саратов, Омск, Казань, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Рязань.

Оплата производится после 100 добавленных ссылок, за каждую ссылку прошедшую модерацию.