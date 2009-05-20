Добавление товаров в систему интернет-магазина. Удаленная работа. Поиск информации о товаре в интернет, поиск фотографии, добавление характеристик товара в систему.
Наполнение интернет-магазина детских товаров
Контент менеджер сдельно
Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска.
Оплата сдельная - яндексом или налом...(внимание вебмани нет и не будет:)
от 6 до 8р за товар
Во избежании недоразумений пишу четкие требования:
1. Обязательно хорошее знание Битрикс, т.к. тратить время на объяснения в движке нет времени))
2. Инициативность. деловой подход, быстрая ориентация в теме.
3. ВАЖНО!нужно завести отдельные характеристики, для этого нужно их вычленить из общего текста.
Пример: Весь бред который забит сейчас сплошным текстом http://malutka.doxload.net/catalog/4097.html должен быть внесен, как внизу отдельными характеристиками так что в этом отношении будет легче тем, кто наполнял бытовую технику и мобильники.
4. Главное - качество.
Материал будет даваться порция ми по 30-60 позиций.
Пожалуйста не пишите в приват.
Заявки фрилансеров
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