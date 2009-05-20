Наполнение интернет-магазина детских товаров

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Закрыт16 заявок433 просмотра

Контент менеджер сдельно

Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска.

Оплата сдельная - яндексом или налом...(внимание вебмани нет и не будет:)

от 6 до 8р за товар

Во избежании недоразумений пишу четкие требования:

1. Обязательно хорошее знание Битрикс, т.к. тратить время на объяснения в движке нет времени))

2. Инициативность. деловой подход, быстрая ориентация в теме.

3. ВАЖНО!нужно завести отдельные характеристики, для этого нужно их вычленить из общего текста.

Пример: Весь бред который забит сейчас сплошным текстом http://malutka.doxload.net/catalog/4097.html должен быть внесен, как внизу отдельными характеристиками так что в этом отношении будет легче тем, кто наполнял бытовую технику и мобильники.

4. Главное - качество.

Материал будет даваться порция ми по 30-60 позиций.

Пожалуйста не пишите в приват.

HTML
16 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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