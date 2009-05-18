Ищу человека на три месяца, который обладает командой людей для организации общения на форуме (forum.avtovodila.ru), тематика - вождение автомобилей. Команда - не менее 5 (это должны быть разные люди) В месяц ...
Создать/Прогнать- статью по каталогам статейным
Создать/Прогнать- Статью по каталогам статейным, тема спорт, туризм. Нужно под ключ. цены указывайте и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны люди, которые будут заполнять сайты (интернет-магазин). Работа заключается в том, что нужно с определенных сайтов сохранять фотографии, затем добавлять их в каталог + добавлять название, описание, стоимость. Тематика интернет магазинов мебель. Стоимость за одну ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт16 лет назад
Наполнить сайт описаниями и фотографиями категории холодильники и стиральные машины "Атлант".Завершен16 лет назад
Здравствуйте!! Движок: ECShop: v2.6.1 У меня три прайса: • Прайс_домініон_опт.xls. • Orbita.xls. • DOMOTEXHIKA.xls. Код, Название товара, Название категории(если ее нет в системе, то нужно завести), Наценка. Найти в Интернете ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
На тот же сайт необходимо подготовить базу в екселе по технике. порядка 20 000 наименований.Завершен16 лет назад
Контент менеджер сдельно Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска. Оплата сдельная - яндексом или налом... от 6 до 8р за товарНаполнение сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создать БД по ДубльГИС 3.0, Иркутск и Ангарск. Пример в приложении. С Вас цены, срок неделя. Оплата по факту.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть следующая работа... Надо добавить ПРАВИЛЬНЫЕ метатеги (title, description, keywords) к ~ 15.000 страницам (статьи и товары). Обязательно указывайте срок вместе с ценой!Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно наполнить главную страницу сайта хостинг провайдера.Завершен16 лет назад
Добавить на сайт-каталог около 100 товаров (картинка, название, описание, цена и вес) из pdf. ps. Картинки хорошо экспортируются с помощью acrobat. пишите в icq 240077001Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад