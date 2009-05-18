Создать/Прогнать- статью по каталогам статейным

Нужны люди, которые будут заполнять сайты (интернет-магазин). Работа заключается в том, что нужно с определенных сайтов сохранять фотографии, затем добавлять их в каталог + добавлять название, описание, стоимость. Тематика интернет магазинов мебель. Стоимость за одну ...