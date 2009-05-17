Добавить метатеги к записям

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок182 просмотра

Есть следующая работа...

Надо добавить ПРАВИЛЬНЫЕ метатеги (title, description, keywords) к ~ 15.000 страницам (статьи и товары).

Обязательно указывайте срок вместе с ценой!

16 лет назад
tigraz
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров