Требуется наполнить интернет-магазин (авто аксессуаров) товарами. 1. CMS Script-Shop 2. Каталог есть в фармате XML и XLS 3. количество товаров ~4500
Создать киносайт под ключ.
Добрый день.
Нужно создать киносайт под ключ, оптимизировать и продвинуть.
Ваши предложения, цены, сроки.
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