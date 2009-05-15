Наполнение форума

Есть сайт 4Club.com.ua, на котором присутствует форум. К сожалению форум пока пустой, поэтому набирается команда постеров для его наполнения. К постам никаких особых требований. оны должны быть просто вашими уникальными и осмысленными, подлиннее чем "да" или "согласен".

Оплата за одно сообщение 1 цент. за тему - 2 цента. За хорошую популярную тему - 10 центов. В количестве никого не ограничваю. оплата будет производиться 1 раз в день - вечером.

icq 329-000-667

Адрес форума:

http://4club.com.ua/forum/index.php