Для работы над очень интересным, инновационным WEB-проектом по автомобильной тематике требуется человек, безумно влюбленный в машины и все, что с ними связано. Суть работы — первоначальное наполнение сайта ссылками по различным (фиксированным) ...
Требуется размещение пресс-релизов
Есть потребность распространять пресс-релизы по тематике ИНТЕРНЕТ (сайты).
Какие условия можете предложить (цена, количество сайтов для пресс-релизов с такой тематикой, ожидаемый тиц в результате)?
Заявки фрилансеров
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