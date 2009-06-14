Наполнение интернет-магазина

Не хотелось писать отрицательный отзыв, но тем не менее. Елена доблестно затягивала начало работы над проектом, потом две недели пыталась что-то сделать, в итоге разродилась только на малую часть работы и жалобы на сложности. В итоге вообще пропала из аськи. Я ждал еще неделю, но есть же какие-то правила приличия. Ну в итоге - увы, Елена так и не объявилась. Резюмирую. Елене не хватает ни знаний, ни опыта, ни других качеств, чтобы доверить ей более-менее серьезную работу. UPD. Получены разъяснения от фрилансера, к сожалению у Елены просто приключились проблемы со здоровьем. Это снимает вопрос с задержкой. Однако рекомендую-таки Елене не браться за те задания, которые кажутся неподъемными для ее. Это может привести к конфликту с работодателем.