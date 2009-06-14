Наполнение интернет-магазина

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Завершен21 заявка432 просмотра

Необходимо наполнение интернет-магазина товарами. Тематика - фотоаппараты. Необходимо 2 фотографии на каждый товар, и описание, технические характеристики. Все это можно брать с Яндекс-Маркета. Преимущество тем, кто работал с OsCommerсe и знаком с их форматом ввода через текстовый файл - нужно будет оформить накопипастенную информацию в виде таблицы Excel особого вида.

Объем - порядка 200 позиций.

Сроки - не горят, но и месяц ждать не готов.

Предлагайте стоимость и сроки.

16 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$30
4 дня
Не хотелось писать отрицательный отзыв, но тем не менее. Елена доблестно затягивала начало работы над проектом, потом две недели пыталась что-то сделать, в итоге разродилась только на малую часть работы и жалобы на сложности. В итоге вообще пропала из аськи. Я ждал еще неделю, но есть же какие-то правила приличия. Ну в итоге - увы, Елена так и не объявилась. Резюмирую. Елене не хватает ни знаний, ни опыта, ни других качеств, чтобы доверить ей более-менее серьезную работу. UPD. Получены разъяснения от фрилансера, к сожалению у Елены просто приключились проблемы со здоровьем. Это снимает вопрос с задержкой. Однако рекомендую-таки Елене не браться за те задания, которые кажутся неподъемными для ее. Это может привести к конфликту с работодателем.
Отличный заказчик, очень четко разбирается в тонкостях задания, постоянно на связи, внимательный. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад