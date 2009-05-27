Сбор контента на английском

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок554 просмотра

Есть список редких автомобилей, всего около 200-250 моделей.

Необходимо найти пресс-релизы, обзоры или описания на каждый автомобиль.

На 1 автомобиль одна-две статьи.

Работу можно разбить на этапы, готов оплатить поэтапно.

Бюджет 1000 руб

16 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
12 дней
Работа выыполнена вовремя и аккуратно. Нареканий нет.
Присоединяюсь к оставившим отличные отзывы об Артуре. Проблем не возникало, заказчик был на связи, дал четкое (и интересное:) задание, внятно пояснил пару моментов, без каких-либо проволочек оплатил работу.

Заявки фрилансеров

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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