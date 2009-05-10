Наполнить сайт содержимым

Необходимо наполнить содержимым проект http://arlib.ru/ - источники предоставим. Необходимо через систему управления наполнить тематические материалы в рубрики сайта, предварительно необходимо просмотреть содержимое, удалить ненужные элементы, добавить тематическое изображение при необходимости, обязательно качественно отформатировать материал, чтобы он красиво выглядел. Сейчас есть необходимость в наполнении следующим содержимым: http://arlib.ru/xedni.php?cmd=clients&catId=39 Оплата по факту качественной реализации наполнения одной из рубрик, можно разбить на 2-3 платежа, если рубрика большая. Оплата 0,05 WMZ за каждый статей материал. К примеру, расчет наполнения раздела стран. Всего у нас к примеру 300 стран, то есть оплата за них 15 WMZ. Оплата может обсуждаться в сторону увеличения, если наполнение будет осуществляться реально быстро и качественно... То есть чем меньше будете мое время тратить и на всякого рода исправления - тем больше заработаете... Ищу для постоянного сотрудничества человека на будущее, чтобы потом и другие разделы на сайте наполнять...