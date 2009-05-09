Скачать 2 сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок332 просмотра

В связи с исчезновением админа сервера требуется скачать 2 сайта вместе с БД и залить их на др. сервер.

Уточняю - доступа к серверу нет, качать телепортом.

Просьба в аську не стучать.

16 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад