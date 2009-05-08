Ввод данных - работа с базой клиентов

Имеется база данных клиентов. Кое-какие данные устарели, например сменился или прокис email адрес, или есть запрос от клиента не присылать больше новости.

Требуется: обновить базу клиентов (доступна через web), обработав вернувшиеся письма после рассылки новостей. Out of office Auto Replies - проигнорировать, там где просят авторизацию - сделать, где просят сменить email - сменить, где просят отписать от рассылок - отписать, где чётко сказано, что email address не работает - тоже отписать, где сложный случай - пометить для менеджера. Где нужно - добавить для юзера комментарий в базу.

В зависимости от типа письма - одна такая операция занимает примерно от 10 секунд до 2 минут, в среднем менее 40 секунд, зависит от сноровки. Работа должна быть сделана после подписания Non Disclosure Agreement.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО укажите стоимость работы в WMZ за 1000 записей и примерный срок выполнения. Рейт (за 1000) и срок ставьте прямо в проект, иначе нельзя принять предложение. Просьба реалистично отнестись к срокам - если стоит 1 день предполагаем, что работа выполняется за 1 день (а не за неделю) после приема предложения. Реально записей менее 1000 но может еще нападает.

ВНИМАНИЕ: предпочтение кандидатам, имеющих опыт подобной работы и хорошие отзывы.