Брать текст с сайта и вставлять в .txt

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок411 просмотров

Дам доступ к одному сайта, с него нужно брать новости и вставлять в .txt. Так же у каждой новости есть картинка, у не которых картинок нужно будет обрезать края.

Указывайте сроки и стоимость.

16 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров