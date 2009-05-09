Наполнение Интернет-магазина

Добрый День!!

Есть 2 прайса с выбранным ассортиментом по разных категориях – в прайсе только Код, Цена, Название товара.

Надо добавить все товарные позиции что в прайсах + фотку, описанные, короткое описание, атрибуты если есть(эту инфу надо искать на других сайтах, потому как я выше написал в прайсе только Код, Цена, Название, может в некоторых описание, или еще что то)

Спасибо,

Роман