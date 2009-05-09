В связи с исчезновением админа сервера требуется скачать 2 сайта вместе с БД и залить их на др. сервер. Уточняю - доступа к серверу нет, качать телепортом. Просьба в аську не стучать.
Наполнение Интернет-магазина
Добрый День!!
Есть 2 прайса с выбранным ассортиментом по разных категориях – в прайсе только Код, Цена, Название товара.
Надо добавить все товарные позиции что в прайсах + фотку, описанные, короткое описание, атрибуты если есть(эту инфу надо искать на других сайтах, потому как я выше написал в прайсе только Код, Цена, Название, может в некоторых описание, или еще что то)
Спасибо,
Роман
Заявки фрилансеров
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