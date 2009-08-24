Добрый день. За меня говорят только отличные отзывы. Их было бы много больше, но работаю в основном с постоянными заказчиками (хотя всегда рад появлению новых и от "незапланированной" работы никогда не отказываюсь).

Профи по любой работе с текстами и информацией (редактор / собственный корреспондент / журналист / контент-редактор / редактор-корректор / переводчик, в т. ч. фильмов / автор статей / копирайтер / рерайтер, в т. ч. SEO-текстов.

Пишу/перевожу легко, точно, увлекательно, подаю информацию емко и логично, умею ее искать и осваивать, работать быстро и продуктивно, подходить к работе творчески, понимать требования разных заказчиков и соответствовать им. Когда берусь за работу, укладываюсь в любые дедлайны.

Умею и люблю учиться, решать сложные задачи и просто работать на совесть.

Работа в издательствах и редакциях – более 15 лет. Последняя работа до ухода "на вольные хлеба" - без недели 3 года собкор крупнейшего российского новостного агентства. Нашел себя и свое место во фрилансе и удаленной работе на постоянных заказчиков.

Английский изучаю со 2 класса спецшколы, переводил фильмы, книги, статьи, читаю книги в оригинале, смотрю фильмы, узнаю тонкости языка благодаря регулярному живому общению.