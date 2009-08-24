_Roman_

Роман _Roman_

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Добрый день. За меня говорят только отличные отзывы. Их было бы много больше, но работаю в основном с постоянными заказчиками (хотя всегда рад появлению новых и от "незапланированной" работы никогда не отказываюсь).

Профи по любой работе с текстами и информацией (редактор / собственный корреспондент / журналист / контент-редактор / редактор-корректор / переводчик, в т. ч. фильмов / автор статей / копирайтер / рерайтер, в т. ч. SEO-текстов.

Пишу/перевожу легко, точно, увлекательно, подаю информацию емко и логично, умею ее искать и осваивать, работать быстро и продуктивно, подходить к работе творчески, понимать требования разных заказчиков и соответствовать им. Когда берусь за работу, укладываюсь в любые дедлайны.

Умею и люблю учиться, решать сложные задачи и просто работать на совесть.

Работа в издательствах и редакциях – более 15 лет. Последняя работа до ухода "на вольные хлеба" - без недели 3 года собкор крупнейшего российского новостного агентства. Нашел себя и свое место во фрилансе и удаленной работе на постоянных заказчиков.

Английский изучаю со 2 класса спецшколы, переводил фильмы, книги, статьи, читаю книги в оригинале, смотрю фильмы, узнаю тонкости языка благодаря регулярному живому общению.

Отзывы заказчиков

RLink
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Нужен перечень музыкальных стилей
Отличная работа!
отличный заказчик
Ответный отзыв
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$18
10 баллов
16 лет назад
Рерайт текстов тур сайта
Спасибо Роману за хороший рерайт туристических текстов. Все сделано быстро и в лучшем виде. Рекомендую, как хорошего исполнителя.
Спасибо Дмитрию за интересный, большой заказ. Никаких проблем в процессе работы не возникало. Рекомендую, как надежного заказчика, который может обеспечить изрядный фронт работ.
Ответный отзыв
retasort
Лыканов 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
$9
10 баллов
16 лет назад
Интересные статьи
Сделал оплату, пожалуйста вышлите заказ на Forbys(ГАВ)gmail.com Не могу вам написать сообщение,пожалуйста напишите мне или скажите ваш емайл или асю. Спасибо!
всё ок
Ответный отзыв
BossIT
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Рерайт музыкальных текстов
Роман сделал все как требовалось - качественно и в срок. Рекомендую как специалиста по работе с рерайтом и человека с хорошим чувством юмора. Спасибо за рецензии!
Отличный заказчик: легкий в общении, конструктивный. Нетипичной для нашего ресурса была оплата вперед (хоть цена вопроса была и небольшая, но такие вещи всегда располагают и влияют на скорость и качество). Рад нашему сотрудничеству, будем продолжать. Однозначно рекомендую всем (совершенно не сомневаюсь, что и исполнитель Динар - отличный:). Спасибо, Динар! (отдельное - за оценку чувства юмора в отзыве:).
Ответный отзыв
OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Нужен рерайт
Очень понравилось работать с Романом - всё сделано быстро и точно в срок. Пишет грамотно и интересно. Спасибо, Роман, за помощь!
Всё конструктивно, позитивно, быстро (в т. ч. оплата) и доброжелательно. Не могу не рекомендовать, как очень хорошего заказчика и достойного коллегу - профессионала-фрилансера. Ольга, спасибо, очень хорошие впечатления от работы.
Ответный отзыв
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