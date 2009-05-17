Занесение товаров в магазин -copy/paste из старого

Требуется занести около 100 продуктов при помощи web-оболочки в интернет-шоп - copy/paste текстов и аттрибутов (размеры, мощность, вес и т.д.) из старого статического шопа. Т.е. вся информация имеется online на старой странице.

Картинки (по одной на продукт) брать со страниц производителей, линки будут предоставлены.

Картинки не надо обрабатывать.

Требуется исполнитель, который может приступить к работе сразу.

Оставляйте Ваши конкретные предложения _____СРОК-ЦЕНА_____

Оплата по факту, через Webmoney.