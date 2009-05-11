Поиск 100 видео на ютубе по определенной теме

Необходим человек с хорошим чуством юмора, для поиска прикольного видео на видеохостингах.

Задача искать видео на тему молодёжной жизни (более подробно исполнителю).

Задача найти ролик по ключевым словам (и енглиш тоже), чтоб он соответствовал тематике и был смешным.

Необходимо для начала около 50-100 роликов, потом может еще разными партиями.

От вас только список ссылок на этот ролик, и список кодов для вставки в блог.

Пишите свою цену за ролик, особо много не ломите, а то сам заморочусь)

Нужнен человек с юмором, это обязательно!