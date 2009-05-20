Сайт перевели с php на bitrix. 1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+6-7 картинок) осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый. Сделать надо быстро.
Наполнение сайта.
Необходимо наполнение сайта http://www.inpearls.ru цитатами, содержащими умные мысли. Для этого необходимо воспользоваться формой добавления цитаты http://www.inpearls.ru/add. Перед добавлением цитат нужно зарегистрироваться http://www.inpearls.ru/signup и добавлять используя свою учетную запись.
Стоимость добавления одной цитаты 0.05 WMZ.
Оплачиваться будут только те цитаты, которые пройдут модерацию.
Цитаты, добавленные повторно, оплачиваться не будут. Проверить есть ли цитата на сайте можно используя форму поиска, либо каталог авторов http://inpearls.ru/authors.
Необходимо чтобы мысль в цитате была интересной, автор цитаты был достаточно известен и была правильно указана категория цитаты.
Количество участников, которые за оплату будут добавлять цитаты ограничено. Если я не утвердил вас, то оплата производится не будет. Минимально к оплате 1 WMZ.
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