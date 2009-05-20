Наполнение сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок415 просмотров

Необходимо наполнение сайта http://www.inpearls.ru цитатами, содержащими умные мысли. Для этого необходимо воспользоваться формой добавления цитаты http://www.inpearls.ru/add. Перед добавлением цитат нужно зарегистрироваться http://www.inpearls.ru/signup и добавлять используя свою учетную запись.

Стоимость добавления одной цитаты 0.05 WMZ.

Оплачиваться будут только те цитаты, которые пройдут модерацию.

Цитаты, добавленные повторно, оплачиваться не будут. Проверить есть ли цитата на сайте можно используя форму поиска, либо каталог авторов http://inpearls.ru/authors.

Необходимо чтобы мысль в цитате была интересной, автор цитаты был достаточно известен и была правильно указана категория цитаты.

Количество участников, которые за оплату будут добавлять цитаты ограничено. Если я не утвердил вас, то оплата производится не будет. Минимально к оплате 1 WMZ.

16 лет назад
maxpower
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

suvorova2_2
Светлана 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
m3w
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$1
1 день
Отличная работа!
Максим - чудесный заказчик, четко формулирует требования, работа - в удовольствие!

Заявки фрилансеров

suvorova2_2
Светлана 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
m3w
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт содержимым

    $100

    Необходимо наполнить содержимым проект http://arlib.ru/ - источники предоставим. Необходимо через систему управления наполнить тематические материалы в рубрики сайта, предварительно необходимо просмотреть содержимое, удалить ненужные элементы, добавить тематическое изображение при необходимости, обязательно качественно отформатировать материал, чтобы ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение Интернет-магазина

    Добрый День!! Есть 2 прайса с выбранным ассортиментом по разных категориях – в прайсе только Код, Цена, Название товара. Надо добавить все товарные позиции что в прайсах + фотку, описанные, короткое ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скачать 2 сайта

    В связи с исчезновением админа сервера требуется скачать 2 сайта вместе с БД и залить их на др. сервер. Уточняю - доступа к серверу нет, качать телепортом. Просьба в аську не стучать.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ввод реквизитов предпринимателей

    Требуется собрать АКТУАЛЬНУЮ базу данных реквизитов предпринимателей Украины в сфере "Строительство и ремонт". Источники: доски объявлений, прайс-листы и другие веб-сайты. Минимальные требования для одного контакта: наименование предприятия, вид деятельности, мобильный телефон (cdma) ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ввод данных - работа с базой клиентов

    Имеется база данных клиентов. Кое-какие данные устарели, например сменился или прокис email адрес, или есть запрос от клиента не присылать больше новости. Требуется: обновить базу клиентов (доступна через web), обработав вернувшиеся письма ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение свадебного форума

    Приветствую! Требуется наполнить пустой форум по свадебной тематике. Никакой рекламы, но, в то же время, никакой пустой болтовни. Сообщения только по теме, нужно создать иллюзию живого общения заинтересованных людей. Период работы: ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад