Заливка контента с одного сайта на другой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок103 просмотра

Сайт перевели с php на bitrix.

1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+4-5 картинок)

осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый.

Сделать надо быстро.

PHP
16 лет назад
abramm
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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