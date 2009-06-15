Перенос контента с одного сайта на другой

Заказчик готов был все оплатить, но к сожалению я не смог взяться за проект после выбора меня исполнителем. В итоге я подвел заказчика, приношу свои извенения. А так заказчик все готов был оплатить и оплатил, как видно по проекту, как он оплатил другому исполнителю (исполнительнице). Так что смело сотрудничайте с ним. Удачи! и извините, что не взялся за проект.