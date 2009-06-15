Перенос контента с одного сайта на другой

$150
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Завершен34 заявки842 просмотра

Сайт перевели с php на bitrix.

1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+6-7 картинок)

осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый.

Сделать надо быстро.

PHP
16 лет назад
9780496
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
20 часов назад
16 лет назад
$187
10 дней
Сделала работу качественно. На Леру можно положиться. Рекомендую. Не подведет.
Заказчик надежный, рекомендую.
ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$150
1 день
Человек несколько раз брался за созданный мной проект и отказывался при наступлении срока его исполнения. Благодаря этому специалисту я потерял больше двух недель ( последний раз ждал 4 дня, т.к. обещал начать работать через 4 дня). По наступлении обещанного срока он написал , что не возьмется..
Заказчик готов был все оплатить, но к сожалению я не смог взяться за проект после выбора меня исполнителем. В итоге я подвел заказчика, приношу свои извенения. А так заказчик все готов был оплатить и оплатил, как видно по проекту, как он оплатил другому исполнителю (исполнительнице). Так что смело сотрудничайте с ним. Удачи! и извините, что не взялся за проект.
Idealkiev
Оксана 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов(-2)
16 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
20 часов назад
16 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Idealkiev
Оксана 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов(-2)
16 лет назад

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