Сайт перевели с php на bitrix. 1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+4-5 картинок) осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый. Сделать надо быстро.
Перенос контента с одного сайта на другой
Сайт перевели с php на bitrix.
1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+6-7 картинок)
осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый.
Сделать надо быстро.
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