Ведение блога

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Закрыт3 заявки255 просмотров

Ищу автора, который сможет вести блог/коммьюнити в ЖЖ. Тема - перевозки вещей по Москве. Сделать интересное коммьюнити, в которое бы люди вступали "на всякий случай"

16 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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