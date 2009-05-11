Сайт перевели с php на bitrix. 1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+6-7 картинок) осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый. Сделать надо быстро.
Ведение блога
Ищу автора, который сможет вести блог/коммьюнити в ЖЖ. Тема - перевозки вещей по Москве. Сделать интересное коммьюнити, в которое бы люди вступали "на всякий случай"
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