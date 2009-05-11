Каталог фотографий

Необходимо найти фотографии японских автомобилей всех марок и моделей, каждой комплектации, пример смотреть ниже, на фото машин не должно быть изображено ни одного постороннего логотипа, либо надписи, размер не до быть меньше, чем указано в примере. Если будет нужно вышлю все марки и модели. Оплата при встрече, после просмотра работы, либо через yandex деньги, также после просмотра сделанной работы.