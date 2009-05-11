Каталог фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок348 просмотров

Необходимо найти фотографии японских автомобилей всех марок и моделей, каждой комплектации, пример смотреть ниже, на фото машин не должно быть изображено ни одного постороннего логотипа, либо надписи, размер не до быть меньше, чем указано в примере. Если будет нужно вышлю все марки и модели. Оплата при встрече, после просмотра работы, либо через yandex деньги, также после просмотра сделанной работы.

16 лет назад
biatlon2
Данила 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$46
1 день

Заявки фрилансеров

ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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