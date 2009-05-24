Работа для фаната авто-тематики

Для работы над очень интересным, инновационным WEB-проектом по автомобильной тематике требуется человек, безумно влюбленный в машины и все, что с ними связано.

Суть работы — первоначальное наполнение сайта ссылками по различным (фиксированным) автомобильным тематикам, которые так или иначе касаются города (или нескольких городов), который (которые) вы выберете из предложенного ниже списка.

Это могут быть ссылки на сайты, новости, статьи, видео и картинки. К добавляемой ссылке нужно будет добавить краткое описание, которое в некоторых случаях система будет сама получать автоматически (из meta-description страницы).

Необходимо будет добавить 80-100 ссылок для выбранного вами города. Больше — лучше. За каждую добавленную ссылку вы получаете 0,1 WMZ. За качественно сделаную работу идет бонус (в виде добавочных WMZ) в зависимости от интересности ссылок, их количества и скорости добавления.

Т.к. упор делается на качество, интересность проекта и как следствие большую аудиторию, то добавляемые ссылки проходят модерацию.

Есть небольшая по размеру, но емкая документация, в которой четко объяснено, как и что делать. В системе все просто и интуитивно понятно.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы на позиции контент-менеджера.

Список городов: Тольятти, Барнаул, Ижевск, Ульяновск, Ярославль, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Набережные Челны, Смоленск, Курск, Тула, Белгород, Краснодар, Саратов, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Рязань.