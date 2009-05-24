Работа для фаната авто-тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок458 просмотров

Для работы над очень интересным, инновационным WEB-проектом по автомобильной тематике требуется человек, безумно влюбленный в машины и все, что с ними связано.

Суть работы — первоначальное наполнение сайта ссылками по различным (фиксированным) автомобильным тематикам, которые так или иначе касаются города (или нескольких городов), который (которые) вы выберете из предложенного ниже списка.

Это могут быть ссылки на сайты, новости, статьи, видео и картинки. К добавляемой ссылке нужно будет добавить краткое описание, которое в некоторых случаях система будет сама получать автоматически (из meta-description страницы).

Необходимо будет добавить 80-100 ссылок для выбранного вами города. Больше — лучше. За каждую добавленную ссылку вы получаете 0,1 WMZ. За качественно сделаную работу идет бонус (в виде добавочных WMZ) в зависимости от интересности ссылок, их количества и скорости добавления.

Т.к. упор делается на качество, интересность проекта и как следствие большую аудиторию, то добавляемые ссылки проходят модерацию.

Есть небольшая по размеру, но емкая документация, в которой четко объяснено, как и что делать. В системе все просто и интуитивно понятно.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы на позиции контент-менеджера.

Список городов: Тольятти, Барнаул, Ижевск, Ульяновск, Ярославль, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Набережные Челны, Смоленск, Курск, Тула, Белгород, Краснодар, Саратов, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Рязань.

16 лет назад
Seveneight
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lapushka
Ольга 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$100
10 дней
Очень трудоспособный работник, способный справляться с большим объемом работы. Задает вопросы тем самым, постоянно улучшая качество того, что делает. Выслушивает пожелания и адекватно на них реагирует.
Отличный заказчик! Платит всегда в срок и без напоминаний.

Заявки фрилансеров

lapushka
Ольга 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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