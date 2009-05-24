lapushka

Ольга Мовчан lapushka

 
NaN летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Сделаю быстро и качественно
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Отзывы заказчиков
Nadin1984
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Требуется контент-менеджер
Ольга отлично работает, все выполняет строго по заданию и в срок. Делает работу очень качественно и учитывает все наши пожелания. Обязательно будем продолжать сотрудничество. С уважением, Надежда.
Seveneight
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Работа для фаната авто-тематики
Очень трудоспособный работник, способный справляться с большим объемом работы. Задает вопросы тем самым, постоянно улучшая качество того, что делает. Выслушивает пожелания и адекватно на них реагирует.
Отличный заказчик! Платит всегда в срок и без напоминаний.
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