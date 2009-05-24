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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Ольга отлично работает, все выполняет строго по заданию и в срок. Делает работу очень качественно и учитывает все наши пожелания. Обязательно будем продолжать сотрудничество. С уважением, Надежда.
$100
10 баллов
15 лет назад
Очень трудоспособный работник, способный справляться с большим объемом работы. Задает вопросы тем самым, постоянно улучшая качество того, что делает. Выслушивает пожелания и адекватно на них реагирует.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Платит всегда в срок и без напоминаний.