Нужно срочно написать 9 текстов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка307 просмотров

Необходимо срочно написать описание для VPS и Dedicated

5 на VPS

4 На Дедик

Т.З

После связи со мной

Связь по skype в крайнем случае ICQ, но желательно skype

Skype: host-shop

ICQ;262-072-516

16 лет назад
ared
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Iren77
Ирина 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$10
2 дня
Великолепный фрилансер всё сделала очень быстро и дёшего всем могу посоветовать Ирину для написания технических статей и описаний
Было приятно работать - оперативное обсуждение всех текущих вопросов по проекту, интересная тематика, вовремя произведена оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

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Ирина 
47 лет
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Была
11 лет назад
2 отзыва
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