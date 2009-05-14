Сайт перевели с php на bitrix. 1500 артикулов уже залиты( товар+ описание+6-7 картинок) осталось еще 1500. Надо копировать контент на старом сайте и переносить на новый. Сделать надо быстро.
Нужно срочно написать 9 текстов
Необходимо срочно написать описание для VPS и Dedicated
5 на VPS
4 На Дедик
Т.З
После связи со мной
Связь по skype в крайнем случае ICQ, но желательно skype
Skype: host-shop
ICQ;262-072-516
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