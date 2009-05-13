Наполнение форума

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Закрыт17 заявок248 просмотров

Необходимо наполнить форум темами и постами.

Перед началом наполнения, сообщаете мне свой логин и начинаете работать.

300 постов – 10$.

Тематика – общая.

Требования: грамотность, соблюдение пунктуации, содержательность и адекватность.

Оплата вебмани.

16 лет назад
Korben
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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