Скопировать информацию с одного сайта на другой

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Завершен17 заявок326 просмотров

Нужно скопировать инфу и перенести ее на другой сайт. Админка, на которую нужно переносить - dle

оплата - яндекс-деньги

интересует стоимость за страницу

DLE
16 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

gitars
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$25
6 дней
Задание было выполнено на 3 дня раньше оговоренного срока. Очень понравилось работать с исполнителем. После окончания проекта привлек Ольгу к выполнению другого проекта. Рекомендую всем.
Приятно и продуктивно поработали. Быстро предоставляет всю необходимую информацию. Оплата своевременная. Рекомендую как честного и приятного в сотрудничестве человека.

Заявки фрилансеров

gitars
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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