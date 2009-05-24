Поиск новостей

В "каталоге запчастей" на http://metall-zapchasti.ru к запчастям добавить описание из каталога. Там около 120 позиций, соответственно столько же описаний надо. Сайт на Joomla1.5, с Virtue Mart. Необходимо набить каталог запчастей описаниями приблизительно ...
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Добрый вечер уважаемые фрилансеры) нужны люди для поиска новостей статей тему сообщу позже!!! цена за найденную новость 20 - 30 центов. оставляйте свои предложения обсудим, желательно вы должны разбираться в музыке!!!
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