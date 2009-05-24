Поиск новостей

Необходимо наполнение интернет-магазина товарами. Тематика - фотоаппараты. Необходимо 2 фотографии на каждый товар, и описание, технические характеристики. Все это можно брать с Яндекс-Маркета. Преимущество тем, кто работал с OsCommerсe и знаком с их форматом ввода ...