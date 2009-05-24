Поиск новостей

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Завершен23 заявки351 просмотр

Добрый вечер уважаемые фрилансеры) нужны люди для поиска новостей статей тему сообщу позже!!! цена за найденную новость 20 - 30 центов. оставляйте свои предложения обсудим, желательно вы должны разбираться в музыке!!!

16 лет назад
FULHAUZ
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Доволен сотрудничеством – профессионально подходите к работе, оперативный.. Будем сотрудничать и дальше!
Очень замечательный заказчик. Работу оплатил сразу же после отчета. Я очень доволен, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
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