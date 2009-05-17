Наполнение форума

Оставить 50 сообщений в свежесозданом форуме. http://www.smisl.org/forum/index.php

Форум о смысле жизни.

Теория дана на http://www.smisl.org/theory.php.

Придерживаться теории не обязательно, но нужно с ней ознакомиться.

Сообщения оставить с 10 или более ников. Будет хорошо, если это в результате окажется дискусией (в том числе и между никами.)

Желательный средний размер сообщения не менее 700 символов.

Флуд не учитывается в сумму сообщений.

Сроки исполнения 2-3 дня.