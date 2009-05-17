Наполнение форума

$53
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок343 просмотра

Оставить 50 сообщений в свежесозданом форуме. http://www.smisl.org/forum/index.php

Форум о смысле жизни.

Теория дана на http://www.smisl.org/theory.php.

Придерживаться теории не обязательно, но нужно с ней ознакомиться.

Сообщения оставить с 10 или более ников. Будет хорошо, если это в результате окажется дискусией (в том числе и между никами.)

Желательный средний размер сообщения не менее 700 символов.

Флуд не учитывается в сумму сообщений.

Сроки исполнения 2-3 дня.

16 лет назад
Aoll
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

goldnina
Нина 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
16 лет назад
$53
3 дня
Поставленная задача выполнена чётко, очень профессионально, был приятно удивлён очень высоким уровнем работы.
Интересная, чётко поставленная задача, которую было приятно сделать. Получила от выполнения заказа удовольствие. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

goldnina
Нина 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
16 лет назад

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