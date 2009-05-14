Перенести базу с uCoza на DLE

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Закрыт5 заявок191 просмотр

Нужно перенести базу материалов с uCoza на DLE. Материалов 1188. Сколько будет стоить и какие сроки?

DLE
16 лет назад
tourist
Федор 
33 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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