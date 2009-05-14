В "каталоге запчастей" на http://metall-zapchasti.ru к запчастям добавить описание из каталога. Там около 120 позиций, соответственно столько же описаний надо. Сайт на Joomla1.5, с Virtue Mart. Необходимо набить каталог запчастей описаниями приблизительно ...
Перенести базу с uCoza на DLE
Нужно перенести базу материалов с uCoza на DLE. Материалов 1188. Сколько будет стоить и какие сроки?
Заявки фрилансеров
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