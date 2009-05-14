В "каталоге запчастей" на http://metall-zapchasti.ru к запчастям добавить описание из каталога. Там около 120 позиций, соответственно столько же описаний надо. Сайт на Joomla1.5, с Virtue Mart. Необходимо набить каталог запчастей описаниями приблизительно ...
Подобрать клипарты для сайта
Сайт производителя защиты картера http://karter-patriot.ru.
Пункт номер 1.
В верхнем модуле сайта, где "преимущества защиты картера" и "заказать" и "сотрудничесво", есть иллюстрации. Они сейчас не очень хорошие.
Нужно подобрать лучше. (цена за нахождение действительно красивых, подходящих стилистике сайта клипартов)
Задача номер 2.
Ниже на той же главной странице есть 10 пунктов "Почему с нами выгодно работать".
К ним надо подобрать иллюстрации по аналогии как есть иллюстрации к каждому пункту у сайта bdbd.ru
P.S. Оставляйте цену. И, ребята, таки по сотне рублей за нахожденье рисунка в бирже free клипартов дорого. Не коллаж же делаете.
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