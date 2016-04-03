Наполнить инфой интернет-каталог запчастей ваз

$20
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Закрыт20 заявок493 просмотра

В "каталоге запчастей" на http://metall-zapchasti.ru к запчастям добавить описание из каталога.

Там около 120 позиций, соответственно столько же описаний надо.

Сайт на Joomla1.5, с Virtue Mart. Необходимо набить каталог запчастей описаниями приблизительно такого содержания:

Характеристики

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Внешний диаметр [мм] 93

Внутренний диаметр 1(мм) 62

Внутренний диаметр 2 (мм) 71

Размер резьбы 3/4-16 UNF

Высота [мм] 69

Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с возвратным клапаном

Давление открытия обгонного клапана [бар] 1,1

+++ Производитель детали (информация о производители)

+++ информацию из технической документации.

Откуда брать на ваше усмотрение. Можно из электронного каталога Tec Doc (можно скачать на торренте), можно еще откуда то.. Главное чтоб не прямая копипаста с других сайтов, можно отрерайтить слегка, скомбинировать с нескольких. Можно какую нить книжку отсканить. Срок неделя-полторы. Оплачиваю на веб-мани частями по мере наполнения, 5р. за позицию.

Дамы и господа! Предложения ОСТАВЛЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗДЕСЬ, оставляйте цену, не стучите в асю и личку. Мне удобно иметь предложения все тут перед глазами. Заранее спасибо.

16 лет назад
stug40
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$15
7 дней

Заявки фрилансеров

lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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