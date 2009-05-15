Разослать объявление по данной теме

Объявления одно. (текст даю). никакого рерайта не надо.

надо постить во все форумы, коменты к статьям, и т.п. где идет обсуждения данной тематики.

Понятное дело, что есть места где надо регистрироваться.

Если есть один форум и там куча тем нужных, то постить в каждую тему.

Есть порталы, где объявления удалются модератором.

Если удалили (можно посмотреть минут через 15), то там больше не надо постить, но они идут в зачет "поста".

оплата 10 постов = 1,3 WMZ.

нужно постов столько, сколько найдете. думаю что 100-200 найти можно легко.

Оплата по количеству (не знаю сколько таких постов получиться), предоплату делаю после первых 10 постов...

Если все ок получиться, есть ещ несколько подобных задач из других сфер. )