Разослать объявление по данной теме

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок319 просмотров

Объявления одно. (текст даю). никакого рерайта не надо.

надо постить во все форумы, коменты к статьям, и т.п. где идет обсуждения данной тематики.

Понятное дело, что есть места где надо регистрироваться.

Если есть один форум и там куча тем нужных, то постить в каждую тему.

Есть порталы, где объявления удалются модератором.

Если удалили (можно посмотреть минут через 15), то там больше не надо постить, но они идут в зачет "поста".

оплата 10 постов = 1,3 WMZ.

нужно постов столько, сколько найдете. думаю что 100-200 найти можно легко.

Оплата по количеству (не знаю сколько таких постов получиться), предоплату делаю после первых 10 постов...

Если все ок получиться, есть ещ несколько подобных задач из других сфер. )

16 лет назад
1000000000
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить инфой интернет-каталог запчастей ваз

    $20

    В "каталоге запчастей" на http://metall-zapchasti.ru к запчастям добавить описание из каталога. Там около 120 позиций, соответственно столько же описаний надо. Сайт на Joomla1.5, с Virtue Mart. Необходимо набить каталог запчастей описаниями приблизительно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    $53

    Оставить 50 сообщений в свежесозданом форуме. http://www.smisl.org/forum/index.php Форум о смысле жизни. Теория дана на http://www.smisl.org/theory.php. Придерживаться теории не обязательно, но нужно с ней ознакомиться. Сообщения оставить с ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подобрать клипарты для сайта

    Сайт производителя защиты картера http://karter-patriot.ru. Пункт номер 1. В верхнем модуле сайта, где "преимущества защиты картера" и "заказать" и "сотрудничесво", есть иллюстрации. Они сейчас не очень хорошие. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется размещение пресс-релизов

    Есть потребность распространять пресс-релизы по тематике ИНТЕРНЕТ (сайты). Какие условия можете предложить (цена, количество сайтов для пресс-релизов с такой тематикой, ожидаемый тиц в результате)?

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Необходимо наполнение интернет-магазина товарами. Тематика - фотоаппараты. Необходимо 2 фотографии на каждый товар, и описание, технические характеристики. Все это можно брать с Яндекс-Маркета. Преимущество тем, кто работал с OsCommerсe и знаком с их форматом ввода ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    Необходимо наполнить форум темами и постами. Перед началом наполнения, сообщаете мне свой логин и начинаете работать. 300 постов – 10$. Тематика – общая. Требования: грамотность, соблюдение пунктуации, содержательность и адекватность. ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад