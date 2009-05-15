Восстановить сайт из кэша yandex

Есть сайт 4Club.com.ua, на котором присутствует форум. К сожалению форум пока пустой, поэтому набирается команда постеров для его наполнения. К постам никаких особых требований. оны должны быть просто вашими уникальными и осмысленными, подлиннее чем "да" ...