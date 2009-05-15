Наполнить сайт

В общем есть сайт www. ukr - firma . com это каталог предприятий.

Нужно найти такой же каталог, их достаточно. И зарегистрированные фирмы перенести в мой каталог, т.е вам надо будет все так же вписать в мой каталог и название, и почту и описание и виды деятельности, телефоны и т.д.

Чтоб добавить фирму в мой каталог нужно нажать регистрация и вот в ту форму все добавлять. Потом фирму одобрить надо, но это уже не касается вас:)

Главное условие:

1) Добавлять все настоящее и настоящий e-mail который возьмете с другого каталога.

2) Виды деятельности и о компании, добавлять те где более и менее описание, т.е. чтоб это не было одно предложение, такие не добавляйте. Чем больше описание тем лучше.

Предлагаю 5 центов за добавленную фирму.