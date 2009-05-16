Фотографии (18+)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок285 просмотров

Нужны фотки для обложек категорий адалт видео-сайта.

Примеры (warning, adult content):

http://www.pornhub.com/categories

http://www.sexkurs.ru/categories.php

http://www.redtube.com/channels

Категорий будет около 30...

На каждую категорию нужно найти от 5 подходящих фото.

Картинки должны быть хорошего качества и не маленькими...

PS: В идеале найти сайты с адалт галереями и там найти нужное. Через поисковики лучше не искать, в них, в основном, уже заезженное...

Желательно, чтобы человек "шарил" в этой теме =) ориентировался в нишах.

16 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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