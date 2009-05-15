Наполнение ИМ

Требуется много людей (человек 10-15) на заполнение магазина на движке Amiro.CMS. все товары копипаст. работа на 1-2 часа. (примерно 200-300 товаров на человека). если все нормально то дальше будем работать.

ася 467477300.

РАБОТА ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ!!