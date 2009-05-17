Добавить на сайт информацию из pdf

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Закрытнет заявок114 просмотров

Добавить на сайт-каталог около 100 товаров (картинка, название, описание, цена и вес) из pdf.

ps. Картинки хорошо экспортируются с помощью acrobat.

пишите в icq 240077001

16 лет назад
Shiz89_del
Денис 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров