На тот же сайт необходимо подготовить базу в екселе по технике. порядка 20 000 наименований.
Наполнение интернет-магазина
Здравствуйте!!
Движок: ECShop: v2.6.1
У меня три прайса:
• Прайс_домініон_опт.xls.
• Orbita.xls.
• DOMOTEXHIKA.xls.
Код, Название товара, Название категории(если ее нет в системе, то нужно завести), Наценка.
Найти в Интернете надо только
• картинку;
• описание;
• атрибуты(в зависимости от типа товара, если нет заведенной группы атрибутов, то ее надо завести);
Примеры товаров что введены можно будет посмотреть, так что проблем думаю разобраться не будет(Эталон компьютерная техника)
Зеленым сейчас в прайсах помечены товары что уже ввели.
Я предлагаю помечать введенный товар каким то цветом – например серым.
Товар при вводе которого конфликт кода просто пропускать и помечать красным.
Снизу примеры скринов вводу товара. Думаю все понятно, если есть желание поработать, пишите.
Одна товарная позиция 0,60 укр.коп -0.08у.е.
После окончания копию прайса мне как отчет и тогда делаем подсчет сделанной работы.
Пиши, надо очень срочно
В атаче прайсы, инструкция
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