Наполнение интернет-магазина

Здравствуйте!!

Движок: ECShop: v2.6.1

У меня три прайса:

• Прайс_домініон_опт.xls.

• Orbita.xls.

• DOMOTEXHIKA.xls.

Код, Название товара, Название категории(если ее нет в системе, то нужно завести), Наценка.

Найти в Интернете надо только

• картинку;

• описание;

• атрибуты(в зависимости от типа товара, если нет заведенной группы атрибутов, то ее надо завести);

Примеры товаров что введены можно будет посмотреть, так что проблем думаю разобраться не будет(Эталон компьютерная техника)

Зеленым сейчас в прайсах помечены товары что уже ввели.

Я предлагаю помечать введенный товар каким то цветом – например серым.

Товар при вводе которого конфликт кода просто пропускать и помечать красным.

Снизу примеры скринов вводу товара. Думаю все понятно, если есть желание поработать, пишите.

Одна товарная позиция 0,60 укр.коп -0.08у.е.

После окончания копию прайса мне как отчет и тогда делаем подсчет сделанной работы.

Пиши, надо очень срочно

В атаче прайсы, инструкция