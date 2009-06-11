Приватный проект для Безлепкиной

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Завершен3 заявки262 просмотра

На тот же сайт необходимо подготовить базу в екселе по технике. порядка 20 000 наименований.

16 лет назад
max99999
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
11 часов назад
16 лет назад
$2500
50 дней
Лера, как всегда, отлично справилась с большим объемом работы в очень сжатые сроки. Работа выполнена качественно, грамотно, все положения учтены. Рекомендую!
Четкие задания, оплата произведена.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
11 часов назад
16 лет назад
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