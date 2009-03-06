max99999

Максим Мах max99999

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$2500
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Безлепкиной
Четкие задания, оплата произведена.
Лера, как всегда, отлично справилась с большим объемом работы в очень сжатые сроки. Работа выполнена качественно, грамотно, все положения учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Рерайт
Надежный, адекватный заказчик. Рекомендую!
Качественная работа,выполнена ранее срока. Буду обращаться и впредь.
Ответный отзыв
marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Нужна корретировка текстов
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!
Спасибо за работу, все сделано быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$2200
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Безлепкиной по контенту
С заказчиком приятно работать. Задание дано сразу полностью, потому не было сложностей с планированием времени на исполнение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Впечатления от сотрудничества - самые позитивные. Задание выполнено с опережением сроков, по ходу работы возникали изменения, все они принимались безоговорочно, работа выполнена грамотно и качественно. Будем сотрудничать на постоянной основе.
Ответный отзыв