На тот же сайт необходимо подготовить базу в екселе по технике. порядка 20 000 наименований.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
На тот же сайт необходимо подготовить базу в екселе по технике. порядка 20 000 наименований.
Рерайт в больших объемах за малые сроки. Ваши цены и сроки пишите в проекте. Выбирать буду по цене, предпочтение командам. В дальнейшем возможно длительное сотрудничество
Нужно вычитать текст, 100 страниц А4, на предмет орфографических пунктуационных и стилистических ошибок. Пишите только в проект, пожалуйста.
Есть прайс на 20 000 наименований продуктов. Нужно наполнить прайс описаниями и картинками к товарам.Оплата в рублях через Вебмани.Срок - 45 дней