Создать БД по ДубльГИС 3.0

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Закрыт8 заявок226 просмотров

Нужно создать БД по ДубльГИС 3.0, Иркутск и Ангарск.

Пример в приложении.

С Вас цены, срок неделя.

Оплата по факту.

16 лет назад
Prepod595
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров