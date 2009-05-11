Prepod595

Дмитриевич Данил Prepod595

 
53 годаРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Мини програмка, для нажатия клавиши

    Вкратце: Нужно сделать мини програмку (бот, скрипт или как еще сказать), чтобы когда я её запускал, ставился таймер и автоматически нажималась клавиша Enter, с промежутком 20 сек. С вас цены, срок желательно сегодня, либо завтра.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для онлайн гонок

    Вкратце: есть онлайн сервис (Онлайн гонки), там можно увеличивать рейтинг проигрывая одним персоонажем другому, можно ли как нибуть упростить этот процесс? Например скрипт написать чтобы само, ставило ставку, выбирала с кем ехать, подтверждало и ехало? С ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Диплом.

    Нужно написать диплом, подробности в приложении. Вам необходимо в течение 3-7 дней, сформулировать и предоставить на согласование ваш план: -предметная область -что и чем будет делать система ваша -содержание А, если сможете, и аналитическую часть (черновой ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад